Spor

Sivasspor yarın sahasında İstanbulspor'u ağırlayacak

Trendyol 1. Lig 35. hafta maçında Sivasspor sahasında yarın İstanbulspor'u konuk edecek.

AA12 Nisan 2026 Pazar 09:40
Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında yarın sahasında İstanbulspor ile karşılaşacak.

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ayberk Demirbaş yönetecek.

Kırmızı-beyazlı ekipte, İstanbulspor maçı öncesinde Rey Manaj, Charis Charisis ve Emirhan Başyiğit'in sakatlığı bulunuyor.

Sivasspor, ligde 13 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 mağlubiyet sonucunda 50 puanla 9. sırada yer alıyor.

Bu sezon 9 galibiyet, 13 beraberlik, 12 mağlubiyet yaşayan İstanbulspor ise 40 puanla 16. sırada bulunuyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Küçükçekmece'de motosiklet kabusu: Otobüsten inerken hayatının şokunu yaşadı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
