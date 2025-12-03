İSTANBUL 16°C / 7°C
Spor

Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti

Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. turunda karşılaştığı Aliağa Futbol Kulübü'ne 3-1'lik skorla mağlup olarak kupaya veda etti.

3 Aralık 2025 Çarşamba 15:41
Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. turunda karşılaştığı 2. Lig takımlarından Aliağa Futbol Kulübü'ne 3-1 mağlup olarak kupaya veda etti.

Stat: Sivas 4 Eylül

Hakemler: Burak Pakkan, Enes Biroğlu, Mehmet Ali Vardar

Özbelsan Sivasspor: Yiğit Baynazoğlu, Bekir Günle (Feyzi Yıldırım dk. 63), Ayberk Selvili (Emirhan Başyiğit dk. 63), Özkan Yiğiter, Yusuf Çağlar Kefkir (Okan Erdoğan dk. 77), Kamil Fidan, Mehmet Talha Şeker, Malle, Avramovski, Ethemi (Yılmaz Cin dk. 63), Bekir Böke

Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Eymen Yurdcu, Erdem Güleç, Muhsin Özek, Mustafa Katık, Şevket Yıldız

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Aliağa Futbol Kulübü: Ahmet Pekgöz, Yusuf Erdem Gümüş, Necati Özdemir, Kerem Paykoç, Kaan Adar (Veli Çetin dk. 69), Hasan Kılıç, Oğuzhan Yıldırım (Furkan Say dk. 78), Mertcan Açıkgöz (Yunus Emre Kahya dk. 78), Ahmet İlhan Özek (Erhan Kartal dk. 65), Göktuğ Yılmaz, Malik Karaahmet

Yedekler: Mirza Yalçın, Haktan Baycuman, Serhat Dayan, Asil Adıgüzel

Teknik Direktör: Polat Çetin

Goller: Malik Karaahmet (dk. 15, 55) Mertcan Açıkgöz (dk. 75) (Aliağa FK), Daniel Avramovski (dk. 60) (Sivasspor)

Kırmızı kart: Necati Özdemir (dk. 23) (Aliağa FK)

Sarı kartlar: Malle (Sivasspor)

