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Spor

Sivasspor'a Gineli forvet: Fode Koita

Trendyol Süper Lig ekibi EY Sivasspor, 32 yaşındaki Gineli forvet oyuncusu Fode Koita'yı kadrosuna kattı.

IHA15 Eylül 2023 Cuma 20:36 - Güncelleme:
Sivasspor'a Gineli forvet: Fode Koita
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EY Sivasspor, 32 yaşındaki Gineli forvet oyuncusu Fode Koita'yı renklerine bağladı.

Sivasspor, forvet oyuncusu Fode Koita ile 2023-24 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 1 yıllığına anlaşmaya vardı. Gineli futbolcu, İstanbul'da Sivasspor As Başkanı Yusuf Bozatlı'nın katılımı ile resmi sözleşmeye imza attı.

Futbola Montpellier altyapısında başlayan Koita, ardından Lens, Le Havre AC, SM Caen ve Blackburn Rovers takımlarının formalarını giydi. 2016 yılında Kasımpaşa'ya transfer olarak Türkiye macerasına başlayan 32 yaşındaki futbolcu, 2021 yılında ise Trabzonspor'a transfer oldu.

Süper Lig'de 132 maça çıkan Koita, 30 gol ve 30 asistlik performans sergiledi.

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