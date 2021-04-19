DHA 19 Nisan 2021 Pazartesi 19:40 - Güncelleme: 19 Nisan 2021 Pazartesi 19:40

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Sivasspor Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde basına kapalı olarak yapılan antrenman ısınma ve açma germe hareketleriyle başladı. Ardından iki grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı beyazlı ekip, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı. Demir Grup Sivasspor ile Beşiktaş yarın saat 19.00'da Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Fırat Aydınus görev yapacak.

TYLER BOYD FORMA GİYEMEYECEK



Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş'ı sahasında konuk edecek olan Demir Grup Sivasspor'a Tyler Boyd'dan kötü haber geldi.

Sezon başında siyah-beyazlı ekipten kiralanan Amerikalı futbolcu, sakatlığı nedeniyle Beşiktaş karşılaşmasında forma giyemeyecek.