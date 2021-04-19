İSTANBUL 13°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Nisan 2021 Pazartesi / 7 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,0846
  • EURO
    9,7524
  • ALTIN
    460.354
  • BIST100
    1377.23
Spor

Sivasspor'a Tyler Boyd'dan kötü haber

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yarın kendi sahasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Sakatlığı devam eden Tyler Boyd antrenmana katılmazken, Beşiktaş maçında da forma giyemeyeceği kaydedildi.

DHA19 Nisan 2021 Pazartesi 19:40 - Güncelleme: 19 Nisan 2021 Pazartesi 19:40
ABONE OL

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Sivasspor Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde basına kapalı olarak yapılan antrenman ısınma ve açma germe hareketleriyle başladı. Ardından iki grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı beyazlı ekip, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı. Demir Grup Sivasspor ile Beşiktaş yarın saat 19.00'da Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Fırat Aydınus görev yapacak.

TYLER BOYD FORMA GİYEMEYECEK

Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş'ı sahasında konuk edecek olan Demir Grup Sivasspor'a Tyler Boyd'dan kötü haber geldi.

Sezon başında siyah-beyazlı ekipten kiralanan Amerikalı futbolcu, sakatlığı nedeniyle Beşiktaş karşılaşmasında forma giyemeyecek.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.