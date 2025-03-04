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Spor

Sivasspor'da 4. dönem çok yakın! Rıza Çalımbay an meselesi

Süper Lig ekibi Sivasspor'a geldiği günden bu yana 1 galibiyet alabilen teknik direktör Ömer Erdoğan ile yolların ayrılması bekleniyor. Kırmızı beyazlılarda teknik direktörlük görevine Rıza Çalımbay yakın konumda bulunuyor. İşte detaylar...

IHA4 Mart 2025 Salı 12:25 - Güncelleme:
Sivasspor'da 4. dönem çok yakın! Rıza Çalımbay an meselesi
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Sivasspor'a geldiği günden itibaren sadece 1 galibiyet alabilen Ömer Erdoğan ile yolların ayrılması bekleniyor. Sivas'ı ve Sivasspor'u bilen Rıza Çalımbay ise kırmızı-beyazlıların teknik direktörlük görevine en yakın isim konumunda.

Sivasspor yönetimi, takımın kötü gidişatını durdurmak için yoğun çaba sarf ediyor. Dün oynanan ve Sivasspor'un Başakşehir'e mağlup olduğu karşılaşma bardağı taşıran son damla oldu. Sivasspor Yönetimi, Erdoğan'dan görevini bırakmasını talep etti ve gün içerisinde resmi açıklamanın gelmesi bekleniyor.

SİVASSPOR'DA 4. RIZA ÇALIMBAY DÖNEMİ ÇOK YAKIN

İç Anadolu ekibinde Sivaslı olan ve Sivasspor'da görev yaptığı dönemlerde takımı sürekli zirveye oynatan, ayrıca Türkiye Kupası zaferini yaşatan teknik direktör Rıza Çalımbay, göreve en yakın isim olarak görülüyor. Ömer Erdoğan'ın resmi olarak ayrılığının açıklanmasının ardından, Çalımbay'ın Sivasspor ile anlaşmasının duyurulacağı öğrenildi.

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