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Spor

Sivasspor'da 5 futbolcuya milli davet

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da 5 futbolcu milli takımlarından davet aldı. Yunus Emre Konak Ümit Milli Takım kampına katılırken, Gerson Rodriguez, Aaron Appindangoye, Clinton N'Jie ve Ahmed Musa ülkelerinin formasını giymek üzere şehirden ayrıldı.

IHA14 Kasım 2023 Salı 13:45 - Güncelleme:
Sivasspor'da 5 futbolcuya milli davet
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Sivasspor'da 5 futbolcu ülkelerinin milli takımlarına davet edildi.

Sivasspor, 5 futbolcusunun milli takıma çağırıldığı duyurdu. Yunus Emre Konak, Ümit Milli Takım'ın 17 Kasım Cuma günü özel maçta İstanbul'da Slovenya ve 21 Kasım Salı günü 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası grup elemelerinde Alanya'da Norveç ile oynayacağı maçı kadrosuna davet edildi.

Gerson Rodrigues ise Lüksemburg A Milli Takımı'nın UEFA EURO 2024 elemelerinde 16 Kasım Perşembe günü saat 22.45'te sahasında Bosna Hersek ile 19 Kasım Pazar günü ise saat 22.45'te deplasmanda Lihtenştayn ile oynayacakları maçın kadrosuna çağrıldı.

Yiğidolar'ın deneyimli oyuncusu Aaron Appindangoye ise Gabon A Milli Takımı'nın dünya kupası eleme maçında 16 Kasım Perşembe günü saat 19.00'da sahasında Kenya, 19 Kasım Pazar günü saat 16.00'da sahasında Burundi ile oynayacağı müsabakaların kadrosuna davet edildi.

Clinton N'Jie de Kamerun A Milli Takımının dünya kupası eleme maçında 17 Kasım Cuma günü saat 22.00'da Mauritius, 21 Kasım Salı günü de deplasmanda Libya ile 19.00'da oynayacağı maçların kadrosuna çağırıldı.

Son olarak Ahmed Musa ise Nijerya A Milli Takımı'nın dünya kupası eleme maçında 16 Kasım Perşembe günü saat 19.00'da sahasında Lesoto ile 19 Kasım Pazar günü saat 16.00'de deplasmanda Zimbabve ile oynayacağı maçların kadrosuna davet edildi.

Kırmızı-beyazlı kulüp 5 futbolcuyu tebrik ederek, milli takımlarında başarılar diledi.

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