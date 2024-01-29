Sivasspor'da Aboubacar Toungara an meselesi

Sivasspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Sivas temsilcisi Bulgar Ligi'nde Arda Kardzha forması giyen Aboubacar Toungara transferini bitiriyor.

Teknik Direktör Bülent Uygun'un da istediği futbolcuyla ilgili kulüpten resmi bir açıklama yapılması bekleniyor. Aboubacar Toungara transferinin kısa sürede resmileşeceği öğrenildi.

Aboubacar Toungara, iki sezondur formasını giydiği Bulgar ligi ekiplerinden Arda Kardzha'da toplamda 56 maça çıktı. Malili orta saha bu maçlarda 15 gol ve 10 asistlik performans gösterdi.