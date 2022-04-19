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Spor

Sivasspor'da Alanyaspor maçı öncesi 3 eksik

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Alanyaspor'a konuk olacak Sivasspor'da Leke James, Olarenwaju Kayode ve Jorge Felix forma giyemeyecek.

AA19 Nisan 2022 Salı 10:19 - Güncelleme: 19 Nisan 2022 Salı 10:19
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Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak ve 20.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Ali Şansalan yönetecek.

Sivasspor'da sakatlığı bulunan Leke James, Olarenwaju Kayode ile hasta olan Jorge Felix karşılaşmada forma giyemeyecek.

Kupaya 5. turdan katılan kırmızı-beyazlılar sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükselmişti.

Sivas temsilcisi son 16 turunda ise deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 4-2 yenerek çeyrek finale çıkma çıkmıştı.

Çeyrek finalde sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup eden Sivasspor, yarı finalde Aytemiz Alanyaspor ile eşleşti.

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