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Spor

Sivasspor'da Ankaragücü mesaisi

DG Sivasspor, Süper Lig'in 3. haftasında 27 Eylül Pazar günü sahasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

AA24 Eylül 2020 Perşembe 17:26 - Güncelleme: 24 Eylül 2020 Perşembe 17:26
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Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 3. haftasında 27 Eylül Pazar günü sahasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı.

Ardından 3 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışması gerçekleştiren kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise tam sahada çift kale maç yaptı.

Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.

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