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Spor

Sivasspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Trendyol Süper Lig'in 33. hafta maçında sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

IHA21 Nisan 2025 Pazartesi 22:03 - Güncelleme:
Sivasspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları sürüyor
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Trendyol Süper Lig'in 33. hafta maçında sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışması ve dar alan oyun oynayan Yiğidolar, son bölümde ise yarım saha çift kale maçla idmanı tamamladı.

Yiğidolar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor ile Antalyaspor, 26 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

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