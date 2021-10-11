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Spor

Sivasspor'da Antalyaspor mesaisi sürüyor

Süper Lig'in 9. haftasında evinde Antalyaspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

DHA11 Ekim 2021 Pazartesi 19:06 - Güncelleme: 11 Ekim 2021 Pazartesi 19:07
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Demir Grup Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Fraport TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in 9'uncu hafta maçında Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, 1 günlük iznin ardından akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından dar alan çok pas çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı. Antrenmanda ülkelerinin milli takım kampında bulunan Fayçal Fajr ile Max Gradel yer almadı. Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.

Demir Grup Sivasspor ile Fraport TAV Antalyaspor 16 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

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