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Spor

Sivasspor'da Appindangoye ve Alaaddin yok

Süper Lig'in 39. haftasında yarın Gaziantep'e konuk olacak Sivasspor'da, Aaron Appindangoye ve Alaaddin Okumuş'un sakatlığı bulunuyor.

AA02 Mayıs 2021 Pazar 10:25 - Güncelleme: 02 Mayıs 2021 Pazar 10:25
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Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 39. haftasında yarın Gaziantep ile karşılaşacak.

Kalyon Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi, hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.

Sivasspor, ligde 55 puanla 7. sırada, Gaziantep ise 54 puanla 8. sırada bulunuyor.

Ligde oynadığı son 15 maçta 8 galibiyet ve 7 beraberlik alan Sivas temsilcisi, yenilmezlik serisini Gaziantep karşısında da sürdürmeyi hedefliyor.

Gaziantep maçı öncesi kırmızı-beyazlı ekipte, savunma oyuncuları Aaron Appindangoye ve Alaaddin Okumuş'un sakatlığı bulunuyor.

Sivasspor, bugün yapacağı antrenmanın ardından karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak Gaziantep'e gidecek.

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