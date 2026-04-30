İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Nisan 2026 Perşembe / 13 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,1901
  • EURO
    52,84
  • ALTIN
    6608.19
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sivasspor'da Bandırmaspor maçı hazırlıkları başladı
Spor

Sivasspor'da Bandırmaspor maçı hazırlıkları başladı

Sivasspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarına teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde başladı.

AA30 Nisan 2026 Perşembe 01:32 - Güncelleme:
ABONE OL

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 38. haftasında deplasmanda Özbeyli Bandırmaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular top koruma ve pas çalışmasının ardından çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.

Özbelsan Sivasspor ile Bandırmaspor arasındaki mücadele, 2 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Bartın'da feci kaza: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.