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Spor

Sivasspor'da Başakşehir maçı öncesi 3 eksik

Süper Lig'de yarın sahasında Medipol Başakşehir'le karşılaşacak Sivasspor'da, sakatlığı bulunan Leke James, Olarenwaju Kayode ve Muammer Yıldırım forma giyemeyecek.

AA9 Nisan 2022 Cumartesi 12:06 - Güncelleme: 9 Nisan 2022 Cumartesi 12:06
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Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın Medipol Başakşehir'i konuk edecek.

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Halil Umut Meler görev yapacak.

Süper Lig'de çıktığı 31 maçta 10 galibiyet, 11 beraberlik, 10 yenilgiyle 41 puan toplayan ve 12. sırada yer alan Sivasspor, 50 puanla 5. sırada bulunan Başakşehir karşısında seyircisi önünde galibiyet arayacak.

Sivasspor'da sakatlığı bulunan Leke James, Olarenwaju Kayode ve Muammer Yıldırım karşılaşmada forma giyemeyecek.

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