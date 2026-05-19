Sivasspor'da başkan adayı çıkmadı

Sivasspor Kulübü'nde gerçekleştirilen olağan genel kurulda başkan adayı çıkmayınca kulüp resmen divan yönetimine kaldı.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nda yapılan genel kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Toplantıya Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Adem Uzun, il protokolü ve çok sayıda delege katıldı.

Genel kurulda mevcut başkan Burak Özçoban ve yönetimi ibra edilirken, başkanlık için herhangi bir aday çıkmadı. Özçoban'ın da yeniden aday olmaması üzerine Sivasspor'da yönetim boşluğu oluştu ve kulüp divan kuruluna kaldı.

KULÜP DİVANA KALDI

Tüzük gereği yeni yönetim seçilemediği için kulübün geçici yönetimini kongre divanı üstlendi. Divan Kurulu Başkanı Ali Yavuz ile üyeler Kemal Çağlayan, Ali İzgi ve Cafer Kaplan'ın önümüzdeki günlerde yeni genel kurul tarihini belirlemesi bekleniyor. Divanın yaklaşık 15 gün içerisinde olağanüstü genel kurul kararı alacağı öğrenildi.

BAŞKAN ÖZÇOBAN: "ÜZGÜNÜZ"

Genel kurulda konuşan Burak Özçoban Sivaslılardan helallik isteyerek, "Benim başkanlığım sürecinde şehrin büyükleri sağ olsun eski yöneticilerimiz, eski başkanlarımız hepsi bana destek oldular. Yönetimimizde de bize işi buralara kadar transfer yasaklarıyla uğraştık. Daha sonra bahis olaylarıyla uğraştık. Ama bir şekilde play-off'u 4 puanla kaçırdık. Takımın buraya gelmesinde benim olduğu kadar şehrin büyüklerini valimizin, belediye başkanımızın, Abdullah Güler başkanımızın özellikle çok güzel desteği oldu. Mecnun Otyakmaz başkanın, Erdal Sarılar'ın destekleriyle, sürdürdük ve asla tek başımıza yapmadık bunu. Hep beraber yaptık. Gönül isterdi ki devam edelim ama şu anda şartlar bunu götürmemizi sağlamıyor. Bunun için de üzgünüz. Sivassporluyuz. Ben helallik istiyorum herkesten. Benim Hakkım ne kadar geçtiyse helal olsun. Bütün taraftarımız da hakkını helal etsinler helallik istiyoruz onlardan. Kongremizin kulübümüze inşallah hayır getirmesini diliyorum" dedi.

Daha sonra konuşan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ile Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun ise, Sivasspor'a her zaman desteklerini sürdüreceklerini belirterek divan heyetine de başarılar dilediler.