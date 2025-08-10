İSTANBUL 32°C / 22°C
Spor

Sivasspor'da Bodrum FK mesaisi başladı

Trendyol 1. Lig'in 2. hafta maçında sahasında Bodrum FK ile karşılaşacak olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

10 Ağustos 2025 Pazar 12:41
Ligde dün deplasmanda Erzurumspor FK ile karşılaşan Sivasspor, ara vermeden bugün yaptığı antrenmanla Bodrum FK maçının ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Kulüp tesislerinde, Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. Ardından top kontrol çalışması yapan Yiğidolar, dar alan oyun ile idmanı tamamladı. Erzurumspor FK maçında oynayan sporcular ise yenileme çalışması yaptı.

Yarın izin yapacak Yiğidolar, 12 Ağustos Salı günü basına ve taraftara açık yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor ile Bodrum FK, 17 Ağustos Pazar günü saat 19.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

