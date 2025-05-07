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Spor

Sivasspor'da Bodrum FK mesaisi sürdü

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak olan Sivasspor, maçın hazırlıklarına devam etti.

AA7 Mayıs 2025 Çarşamba 15:07 - Güncelleme:
Sivasspor'da Bodrum FK mesaisi sürdü
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Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Sipay Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, yarı saha maçla idmanı tamamladı.

Sivasspor, Bodrum FK karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Net Global Sivasspor ile Sipay Bodrum FK, 11 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da BG Grup Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

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