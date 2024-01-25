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Spor

Sivasspor'da Djordje Nikolic an meselesi

Süper Lig ekibi Sivasspor, 26 yaşındaki kaleci Djordje Nikolic'in transferini her an bitirebilir.

IHA25 Ocak 2024 Perşembe 11:04 - Güncelleme:
Sivasspor'da Djordje Nikolic an meselesi
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Sivasspor, Macar ekibi Ujpest forması giyen 26 yaşındaki kaleci Djordje Nikolic'in transferini bitirmeye hazırlanıyor.

Sivasspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Sivas temsilcisinin Macaristan Ligi'nde Ujpest forması giyen Djordje Nikolic transferini bitiriyor.

Teknik Direktör Bülent Uygun'un da istediği futbolcuyla ilgili kulüpten resmi bir açıklama yapılması bekleniyor. Djordje Nikolic transferinin kısa sürede resmileşeceği öğrenildi.

Sırp kaleci kariyerinde toplam 131 karşılaşmada görev aldı.

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