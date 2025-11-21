Sivasspor'da Esenler Erokspor mesaisi devam ediyor

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında deplasmanda Esenler Erokspor ile karşılaşacak Özbelsan Sivasspor, hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde kulüp tesislerindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas ve top koruma çalışmaları yapan kırmızı beyazlı ekip, idmanı duran top çalışmasıyla tamamladı.
Sivasspor, Esenler Erokspor maçının hazırlıklarını yarın tamamlayacak.
Esenler Erokspor ile Özbelsan Sivasspor, 23 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Esenler Erok Stadyumu'nda karşılaşacak.