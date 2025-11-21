İSTANBUL 24°C / 14°C
  • Spor
  Sivasspor'da Esenler Erokspor mesaisi devam ediyor
Spor

Sivasspor'da Esenler Erokspor mesaisi devam ediyor

Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 14. hafta mücadelesinde deplasmanda Esenler Erokspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

AA21 Kasım 2025 Cuma 16:31 - Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında deplasmanda Esenler Erokspor ile karşılaşacak Özbelsan Sivasspor, hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde kulüp tesislerindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas ve top koruma çalışmaları yapan kırmızı beyazlı ekip, idmanı duran top çalışmasıyla tamamladı.

Sivasspor, Esenler Erokspor maçının hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

Esenler Erokspor ile Özbelsan Sivasspor, 23 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Esenler Erok Stadyumu'nda karşılaşacak.

