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Spor

Sivasspor'da Fiorentina mesaisi devam ediyor

Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Fiorentina ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

IHA6 Mart 2023 Pazartesi 18:30 - Güncelleme:
Sivasspor'da Fiorentina mesaisi devam ediyor
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UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Fiorentina ile karşılaşacak DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alan pas çalışmaları yapan Yiğidolar, son bölümde ise 3 grup halinde yarım sahada çift kale maç yaptı.

Kırmızı-beyazlı takım yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Fiorentina ile Sivasspor 9 Mart Perşembe günü TSİ 23.00'te Stadio Artemio Franchi'de karşılaşacak.

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