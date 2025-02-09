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Spor

Sivasspor'da Gaziantep FK mesaisi başladı

Trendyol Süper Lig'in 24. hafta maçında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

IHA9 Şubat 2025 Pazar 12:46 - Güncelleme:
Sivasspor'da Gaziantep FK mesaisi başladı
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Ligde dün sahasında Beşiktaş ile karşılaşan Sivasspor, ara vermeden bugün yaptığı antrenmanla Gaziantep FK maçının ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Ömer Erdoğan ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınma çalışmasıyla başladı. Ardından rondo çalışması yapan Yiğidolar, dar alan oyun ve yarım saha çift kale maçla idmanı tamamladı.

Beşiktaş maçında 60 dakika üzeri oynayan sporcular ise yenileme çalışması yaptı.

Gaziantep FK ile Sivasspor, 15 Şubat Cumartesi günü saat 13.30'da Gaziantep Stadyumu'nda karşılaşacak.

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