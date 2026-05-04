Sivasspor'da genel kurul kararı alındı

Sivasspor Kulübü, genel kurula gidecek. İlk toplantı 19 Mayıs Salı günü saat 18.00'da Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde genel kurul, 26 Mayıs günü aynı saat ve yerde yapılacak.

Kırmızı-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Özbelsan Sivasspor Kulübü'nün Olağan Genel Kurul Toplantısı, 19 Mayıs 2026 Salı günü saat 18.00'de Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecektir. İlk toplantıda yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde, Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Mayıs 2026 Salı günü saat 18.00'de, aynı yer ve saatte yapılacaktır. Genel kurul toplantısında kulübümüzün idari ve mali durumu değerlendirilerek, gelecek döneme ilişkin önemli kararlar alınacaktır. Kulübümüzün geleceği açısından büyük önem taşıyan genel kurul toplantısına tüm üyelerimizin katılımını rica eder, bilgilerinize sunarız" denildi.