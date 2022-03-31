Sivasspor'da Giresunspor mesaisi

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, 1,5 saat sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise yarı sahada çift kale maç oynadı.

Ülkelerinin milli takım kampından dönen Dimitrios Goutas, Fayçal Fajr ve Max Gradel de takımla çalışmalarda yer aldı.

Öğleden sonra Giresun'a gidecek Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanın ardından maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

GZT Giresunspor ile Demir Grup Sivasspor, 2 Nisan Cumartesi günü saat 13.30'da Çotanak Spor Kompleksi'nde karşılaşacak.