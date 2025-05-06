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Spor

Sivasspor'da gözler Bodrum FK maçında

Trendyol Süper Lig'in 35. hafta maçında sahasında Bodrum FK ile karşılaşacak olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

IHA6 Mayıs 2025 Salı 21:30 - Güncelleme:
Sivasspor'da gözler Bodrum FK maçında
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Trendyol Süper Lig'in 35. hafta maçında sahasında Bodrum FK ile karşılaşacak olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışması yapan Yiğidolar, dar alan oyun ve yarım saha çift kale maçla idmanı tamamladı.

Sakatlıkları bulunan ve tesislerde tedavi olan Alaaddin Okumuş, Efkan Bekiroğlu, Alex Pritchard, Rey Manaj ile hasta olan Fode Koita idmanda yer almadı.

Antrenmanın bir bölümünü Başkan Bahattin Eken de takip etti.

Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.

Sivasspor ile Bodrum FK, 11 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

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