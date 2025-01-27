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Spor

Sivasspor'da gözler Eyüpspor maçında

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 31 Ocak Cuma günü deplasmanda ikas Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

AA27 Ocak 2025 Pazartesi 20:08 - Güncelleme:
Sivasspor'da gözler Eyüpspor maçında
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Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 31 Ocak Cuma günü deplasmanda ikas Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, dar alanda oyun, mas koşusu ve yarı sahada çift kale maçla idmanı tamamladı.

Ligin 21. haftasındaki Bellona Kayserispor maçında 60 dakika üzeri oynayan futbolcular ise yenilenme çalışması yaptı.

Sivasspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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