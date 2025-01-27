Sivasspor'da gözler Eyüpspor maçında

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 31 Ocak Cuma günü deplasmanda ikas Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, dar alanda oyun, mas koşusu ve yarı sahada çift kale maçla idmanı tamamladı.

Ligin 21. haftasındaki Bellona Kayserispor maçında 60 dakika üzeri oynayan futbolcular ise yenilenme çalışması yaptı.

Sivasspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.