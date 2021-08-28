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Spor

Sivasspor'da Göztepe maçı öncesi 3 eksik

Süper Lig'de yarın Göztepe'yi konuk edecek Sivasspor'da, sakatlıkları devam eden Appindangoye, Henrique ve Caner Osmanpaşa karşılaşmada yer alamayacak.

AA28 Ağustos 2021 Cumartesi 17:06 - Güncelleme: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 17:06
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Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 3. haftasında yarın İzmir ekibi Göztepe'yi konuk edecek.

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 19.15'te başlayacak Sivasspor-Göztepe maçında, hakem Burak Şeker düdük çalacak.

Hafta içi UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne play-off turunda veda eden Sivasspor, Süper Lig'de ise ilk 2 maçtan puan çıkaramadı.

Ligin ilk haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor'a 1-0'lık skorla mağlup olan kırmızı-beyazlı ekip, ikinci hafta ise deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 yenildi.

Öte yandan, sakatlıkları devam eden Appindangoye, Henrique ve Caner Osmanpaşa karşılaşmada yer alamayacak. Erdoğan Yeşilyurt ve Camara'nın durumu ise maç saati belli olacak.

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