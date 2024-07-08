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Spor

Sivasspor'da gündem Brahima Doukansy

Süper Lig ekibi Sivasspor, Fransa Ligue 1 ekibi Nimes'te forma giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Brahima Doukansy'I gündemine aldı.

IHA8 Temmuz 2024 Pazartesi 15:36 - Güncelleme:
Sivasspor'da gündem Brahima Doukansy
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Sivasspor, Fransa Ligue 3 takımlarından Nimes'de forma giyen Brahima Doukansy ile ilgileniyor.

Sivasspor'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları hızla devam ediyor.

Sivasspor, Fransa Ligue 3 takımlarından Nimes'de forma giyen 24 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Brahima Doukansy'ı kadrosuna katmak istiyor. Teknik Direktör Bülent Uygun ve transfer komitesinin bizzat istediği oyuncu için Nimes ile görüşmeler de devam ediyor.

Fransız orta saha oyuncusu ile Sivasspor Kulübü görüşürken, transferin gerçekleşmesi için son pürüzlerin giderilmesi bekleniyor. Brahima transferinin kısa sürede netlik kazanacağı da öğrenildi.

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