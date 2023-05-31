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Spor

Sivasspor'da hasret sona erdi! Yiğidolar 38 gün sonra galibiyetle tanıştı

Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında sahasında konuk ettiği Konyaspor'u 1-0'lık skorla mağlup ederek 38 günlük galibiyet hasretine son verdi.

IHA31 Mayıs 2023 Çarşamba 16:28 - Güncelleme:
Sivasspor'da hasret sona erdi! Yiğidolar 38 gün sonra galibiyetle tanıştı
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Konyaspor maçını Leke James'in golüyle 1-0 kazanan DG Sivasspor, 38 gün sonra galip gelmeyi başardı.

Süper Lig'de son olarak 24 Nisan'da Antalyaspor karşısında 2-1'lik galibiyet elde eden Sivasspor, bu maçın ardından galibiyet yüzü görmedi. Yiğidolar, ligin 36. haftasında sahasında Konyaspor'u 1-0 yendiği maçın ardından 4 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Diğer yandan 1-0'lık galibiyetin ardından Sivasspor ligde bu sezon 11'inci kez galip geldi.

Sivasspor, ligin 9. haftasında deplasmanda Başakşehir'i 2-0 yenerken, 10. haftada da evinde Giresunspor'u 3-0 mağlup etmişti. Kırmızı-beyazlılar, 15. haftada ise deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1'le geçti. 19. haftada Gaziantep FK'yı 2-1, 21. haftada da Alanyaspor'u 3-0 mağlup etmiş; 22. haftada Beşiktaş'ı 1-0'lık skorla yenmişti. Sivasspor, 25. haftada ise MKE Ankaragücü'ne 2-0'lık üstünlük sağlarken, 30. hafta maçında da Trabzonspor'u 4-1 yendi. Yiğidolar, 31. haftada da deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 mağlup etmişti.

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