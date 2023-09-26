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Spor

Sivasspor'da Hatayspor maçı hazırlıkları sürüyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da Hatayspor maçı çalışmaları sürüyor. Yiğidolarda hedef, taraftarı önünde üç puanı ulaşmak...

AA26 Eylül 2023 Salı 15:05 - Güncelleme:
Sivasspor'da Hatayspor maçı hazırlıkları sürüyor
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EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 30 Eylül Cumartesi günü sahasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından sınırlı alanda oyun oynayan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik maç ile dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi.

Sivasspor, yarın basına ve taraftara kapalı yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.

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