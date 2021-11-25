Sivasspor'da Hatayspor mesaisi

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.
Ardından geniş alan çok pas çalışan futbolcular, son bölümde yarım sahada çift kale maç yaptı.
Sivaspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.
Demir Grup Sivasspor ile Atakaş Hatayspor, 28 Kasım Pazar günü saat 16.00'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.