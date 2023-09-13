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Spor

Sivasspor'da hedef: Adolfo Gaich

Transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, CSKA Moskova forması giyen Adolfo Gaich ile temasa geçti.

13 Eylül 2023 Çarşamba 10:26 - Güncelleme:
Sivasspor'da hedef: Adolfo Gaich
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Sivasspor'da transfer çalışmaları devam ederken, sürpriz bir isim ortaya çıktı.

Kırmızı-beyazlılar, CSKA Moskova'da forma giyen Adolfo Gaich ile temasa geçti. Arjantinli santrfor ile görüşmeler devam ediyor.

Lige 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle başlayan Kırmızı-Beyazlılar'da teknik direktör Servet Çetin, takıma mutlaka bir golcü alınması gerektiği görüşünde.

24 yaşındaki Arjantinli santrfor için Sivasspor'un rakibinin Kayserispor olduğu iddia edildi.

Gaich bu sezon Rus ekibinde 7 maçta forma giydi ve 1 asist yaptı.

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