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Spor

Sivasspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı

Sivasspor, Süper Lig'in 36. hafta mücadelesinde evinde Kasımpaşa ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına başladı.

AA4 Mayıs 2022 Çarşamba 19:07 - Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında 7 Mayıs Cumartesi günü sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, topla dayanıklılık çalışmasıyla devam etti. Ardından pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.

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