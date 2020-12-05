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Spor

Sivasspor'da Kayode, Felix ve Robin Yalçın takımdan ayrı çalıştı

Demir Grup Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti. Bir süredir antrenmanlara katılamayan Hakan Arslan çalışmalarda yer alırken, Olarenwaju Kayode, Jorge Felix ve Robin Yalçın takımdan ayrı düz koşu yaptı.

DHA05 Aralık 2020 Cumartesi 14:51 - Güncelleme: 05 Aralık 2020 Cumartesi 14:51
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Süper Lig'in 11'inci haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını bugün öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Yardımcı antrenör Bülent Albayrak yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma koşusuyla başladı. Ardından iki grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan oyuncular, daha sonra geniş alan çok pas çalışması yaptı. Kırmızı beyazlılar son bölümde ise hücum ve savunma ağırlıklı çalışmalar ile çift kale maç yaptı.

Bir süredir antrenmanlara katılamayan Hakan Arslan çalışmalarda yer alırken, Olarenwaju Kayode, Jorge Felix ve Robin Yalçın takımdan ayrı düz koşu yaptı.

Antrenmanın bir bölümünü başkan yardımcısı Mehmet Oflaz ile asbaşkan Faruk Taşseten takip etti. Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor, pazartesi günü saat 19.30'da Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşılaşacak. Mücadelede hakem Suat Arslanboğa görev yapacak.

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