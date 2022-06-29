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Spor

Sivasspor'da kombine bilet satışı başlıyor

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'un önümüzdeki sezon Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı karşılaşmaların kombine biletlerinin öncelikli satışı 6 Temmuz'da başlayacak.

AA29 Haziran 2022 Çarşamba 18:08 - Güncelleme:
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Demir Grup Sivasspor'un 2022-2023 sezonunda Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynayacağı Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi karşılaşmalarında geçerli olacak kombine biletlerin öncelikli satışı 6 Temmuz'da başlayacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bu sezon da eski kombine kart sahiplerine öncelik tanınacak.

Bu kapsamda eski kombine kart sahipleri için satış 6 Temmuz Çarşamba günü saat 14.00'te başlayacak ve 12 Temmuz Pazar günü sona erecek.

13 Temmuz Pazartesi günü saat 11.00'de ise tüm koltuklar genel satışa sunulacak. Taraftarlar dilediği yerden "passo.com.tr" ve Passolig gişelerinden kombine biletini satın alabilecek.

Kadın tribün kombine satışı sadece Passolig gişelerinden yapılacak.

Kombine fiyatları ise 5 farklı kategoride 400 ile 1200 lira arasında belirlendi.

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