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Spor

Sivasspor'da Konyaspor maçı mesaisi sürüyor

Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak olan Sivasspor'da maçın hazırlıkları devam etti.

IHA7 Ocak 2022 Cuma 20:46 - Güncelleme: 7 Ocak 2022 Cuma 20:46
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Spor Toto Süper Lig'in 20. hafta maçında Konyaspor ile karşılaşacak Sivasspor, yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 top kapma pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar son bölümde ise geniş alan çok pas çalışması ile yarım sahada çift kale maç yaptı.

Konyaspor ile Sivasspor, ligin ikinci yarısının ilk maçında 9 Ocak Pazar günü saat 13.30'da Konya Büyükşehir Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Cüneyt Çakır görev yapacak.

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