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Spor

Sivasspor'da Konyaspor mesaisi başladı

Trendyol Süper Lig'in 34. hafta mücadelesinde evinde Konyaspor ile karşılaşacak olan Sivasspor'da maçın hazırlıklarına başlandı.

AA23 Nisan 2024 Salı 16:39 - Güncelleme:
Sivasspor'da Konyaspor mesaisi başladı
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EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 27 Nisan Cumartesi günü sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından dayanıklılık çalışması gerçekleştiren kırmızı-beyazlı ekip, yarı sahada çift kale maçla idmanı tamamladı.

Fenerbahçe maçında 90 dakika oynayan futbolcular ise yenilenme çalışması yaptı.

Sivasspor hazırlıklarına yarın devam edecek.

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında evinde Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı.

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