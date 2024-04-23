Sivasspor'da Konyaspor mesaisi başladı

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 27 Nisan Cumartesi günü sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından dayanıklılık çalışması gerçekleştiren kırmızı-beyazlı ekip, yarı sahada çift kale maçla idmanı tamamladı.
Fenerbahçe maçında 90 dakika oynayan futbolcular ise yenilenme çalışması yaptı.
Sivasspor hazırlıklarına yarın devam edecek.
Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında evinde Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı.