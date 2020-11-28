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Spor

Sivasspor'da koronavirüs vakası

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da bir futbolcu ve teknik heyetten iki kişinin koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.

DHA28 Kasım 2020 Cumartesi 21:11 - Güncelleme: 28 Kasım 2020 Cumartesi 21:11
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Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da pazartesi günü oynanacak Göztepe maçı öncesinde bir futbolu ve teknik heyetten iki kişinin koronavirüs testleri pozitif çıktı.

Kırmızı-beyazlı ekipten konuyla ilgili yapılan açıklmada, Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Göztepe maçı öncesi A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize ve destek ekibimize bugün kulüp tesislerimizde yapılan Kovid-19 PCR testi sonuçlanmış olup, 1 sporcumuzun ve teknik heyetten iki kişinin test sonucu pozitif çıkmıştır. 3 ismin de izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlanılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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