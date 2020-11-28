Sivasspor'da koronavirüs vakası

DHA 28 Kasım 2020 Cumartesi 21:11 - Güncelleme: 28 Kasım 2020 Cumartesi 21:11

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da pazartesi günü oynanacak Göztepe maçı öncesinde bir futbolu ve teknik heyetten iki kişinin koronavirüs testleri pozitif çıktı.

Kırmızı-beyazlı ekipten konuyla ilgili yapılan açıklmada, Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Göztepe maçı öncesi A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize ve destek ekibimize bugün kulüp tesislerimizde yapılan Kovid-19 PCR testi sonuçlanmış olup, 1 sporcumuzun ve teknik heyetten iki kişinin test sonucu pozitif çıkmıştır. 3 ismin de izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlanılmıştır" ifadeleri kullanıldı.