İSTANBUL 25°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Mayıs 2022 Pazar / 21 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    15,8769
  • EURO
    16,8435
  • ALTIN
    942.556
  • BIST100
    2372.35
Spor

Sivasspor'da kupa finali mesaisi

DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı.

IHA22 Mayıs 2022 Pazar 14:16 - Güncelleme:
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig'de dün Kayserispor ile karşılaşan ve rakibini 2-1 mağlup eden Sivasspor, ara vermeden Ziraat Türkiye Kupası final maçında yine Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, topla dayanıklılık çalışmasıyla devam etti. Ardından çok pas çalışması yapan Yiğidolar, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Kayserispor maçında 90 dakika forma giyen sporcular ise yenileme çalışması yaptı. Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.