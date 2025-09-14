İSTANBUL 27°C / 18°C
Spor

Sivasspor'da kupa mesaisi başladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda Şiran Yıldız SK ile oynayacağı maçın çalışmalarına başladı.

Sivasspor'da kupa mesaisi başladı
Özbelsan Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda sahasında Şiran Yıldız SK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kulüp tesislerinde teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından atletik koşu yapan futbolcular, yarı sahada oynanan çift kale maçla idmanı tamamladı.

Ligde dün oynanan SMS Grup Sarıyer karşısında forma giyen futbolcular ise günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı.

Özbelsan Sivasspor ile Şiran Yıldız SK, 17 Eylül Çarşamba günü saat 16.00'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

