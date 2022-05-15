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Spor

Sivasspor'da Leke James Rizespor maçında yok

Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Sivasspor'da, sakatlığı bulunan Leke James karşılaşmada forma giyemeyecek.

AA15 Mayıs 2022 Pazar 09:59 - Güncelleme:
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Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Suat Arslanboğa görev yapacak.

Süper Lig'de çıktığı 36 maçta 12 galibiyet, 12 beraberlik, 12 yenilgiyle 48 puan toplayan ve 12. sırada yer alan Sivasspor, 36 puanla 17. sırada bulunan Çaykur Rizespor karşısında galibiyet arayacak.

Sivasspor'da sakatlığı bulunan Leke James karşılaşmada forma giyemeyecek, hasta olan Kerem Atakan Kesgin ile Moussa Konate'nin durumuna ise sağlık ekibi karar verecek.

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