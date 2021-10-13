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Spor

Sivasspor'da Leke James sevinci

Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdüren Sivasspor, sakatlığı geçen Leke James takımla birlikte çalıştı.

DHA13 Ekim 2021 Çarşamba 14:35 - Güncelleme: 13 Ekim 2021 Çarşamba 14:35
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Süper Lig'in 9'uncu hafta maçında Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alan çok pas çalışması yapan futbolcular son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Antrenmanda ülkelerinin milli takım kampında bulunan Fayçal Fajr ile Max Gradel yer almazken, sakatlığı geçen Leke James ise takımla birlikte çalıştı.

Demir Grup Sivasspo ile Fraport TAV Antalyaspor 16 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da karşılaşacak.

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