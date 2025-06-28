Sivasspor'da Osman Zeki Korkmaz dönemi

Trendyol 1. Lig'e düşen Sivasspor, Rıza Çalımbay'ın yerine Osman Zeki Korkmaz'ı getirdi.

Kırmızı beyazlılar, Korkmaz ile 1 sezonluk sözleşme imzaladı.

Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Osman Zeki Korkmaz ile anlaşmaya vardı.

2025-2026 sezonunda Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek Sivasspor'umuz, Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz ile anlaştı.

Teknik adamlık yolculuğunda genç yaşına rağmen önemli tecrübeler edinen Korkmaz'ın kulübümüze yeni bir heyecan ve dinamizm katacağına inanıyoruz.

Osman Zeki Korkmaz'a camiamıza hoş geldin diyor, kendisine Sivasspor'umuz ile başarılarla dolu bir sezon diliyoruz." ifadeleri yer aldı.