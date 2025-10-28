İSTANBUL 19°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ekim 2025 Salı / 7 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9672
  • EURO
    48,8327
  • ALTIN
    5306.25
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sivasspor'da Osman Zeki Korkmaz ile yollar ayrıldı
Spor

Sivasspor'da Osman Zeki Korkmaz ile yollar ayrıldı

Sivasspor'da kötü gidişatın ardından Osman Zeki Korkmaz ile yollar resmen ayrıldı.

IHA28 Ekim 2025 Salı 16:14 - Güncelleme:
Sivasspor'da Osman Zeki Korkmaz ile yollar ayrıldı
ABONE OL

Sivasspor'da kötü gidişatın ardından Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz ile yollar resmen ayrıldı.

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasındaki Hatayspor beraberliği sonrası Sivasspor taraftarları stadyumda ve sosyal medya üzerinden Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz'ı istifaya davet ederken, kulüp yönetimi de geçtiğimiz günlerde Korkmaz ile bir toplantı yaptı. Toplantının ardından yönetim, Osman Zeki Korkmaz ile yolları ayırma kararı aldı.

Konu ile ilgili kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Teknik Direktörümüz Osman Zeki Korkmaz ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine kulübümüze vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Edremit canisinin uzman çavuşu şehit ettiği anlar ortaya çıktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.