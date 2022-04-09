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Spor

Sivasspor'da Pedro Henrique ve Muammer Yıldırım'dan kötü haber

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da forma giyen Pedro Henrique'nin sol üst adalesinde yırtık, kaleci Muammer Yıldırım'ın ise sağ alt adalesinde yaygın ödem tespit edildiği bildirildi.

AA9 Nisan 2022 Cumartesi 15:25 - Güncelleme: 9 Nisan 2022 Cumartesi 15:25
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Kırmızı-beyazlı kulübün internet sitesinde, sakatlığı bulunan futbolcuların sağlık durumuyla ilgili bilgi verildi.

Açıklamada, "Sol üst adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Pedro Henrique'nin çekilen MR'ında orta seviyeye yakın yırtık tespit edildi. Dün gerçekleştirdiğimiz antrenmanda sağ alt adalesinde ağrı oluşan kalecimiz Muammer Yıldırım'a yaptığımız kontrolde ise alt adalesinde darbeye bağlı yaygın ödem görüldü. İki sporcumuzun da tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Sakatlığı geçen Ziya Erdal, Moussa Konate ve Samba Camara'nın ise tedavilerinin tamamlandığı, bu 3 futbolcunun takımla çalışmalara başladığı aktarıldı.

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