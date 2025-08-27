İSTANBUL 28°C / 21°C
Sivasspor'da Queensy Menig ile yollar ayrıldı

Özbelsan Sivasspor, takımda beklentilerin altında kalan Hollandalı futbolcu Queensy Menig ile yolların ayrıldığını duyurdu

27 Ağustos 2025 Çarşamba
Sivasspor, beklentilerin altında kalan Hollandalı futbolcu Queensy Menig ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmenin feshedildiğini duyurdu. Konu ile ilgili kulüpte yapılan açıklamada, "A takım futbolcumuz Queensy Menig ile olan sözleşmemiz, karşılıklı anlaşma sonucunda feshedilmiştir. Menig'e, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Geçtiğimiz sezon Sırbistan Süper Lig'i ekiplerinden Partizan'dan transfer olan Menig, kırmızı-beyazlı forma altında 28 maça çıktı. Söz konusu maçlarda 7 kez ilk 11'de görev alan 30 yaşındaki futbolcu 6 gollük katkı sağladı.

