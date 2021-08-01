Sivasspor'da rakip Dinamo Batumi

DHA 1 Ağustos 2021 Pazar 20:53 - Güncelleme: 1 Ağustos 2021 Pazar 20:53

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci eleme turunda Moldova temsilcisi Petrocub'u eleyen Sivasspor, 2 günlük iznin ardından Dinamo Batumi maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde saat 17.00'de başlayan antrenman 1 saat 45 dakika sürdü. Dayanıklılık koşusuyla başlayan idman 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Antrenman 3 grup halinde yarım sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.

Diğer yandan yeni transfer Azubuike Okechukwu takımla birlikte ilk çalışmasını gerçekleştirirken, sakatlığı bulunan Erdoğan Yeşilyurt ise fizyoterapist eşliğinde koşulara başladı.

Takım yarın yapacağı antrenmanla Dinamo Batumi maçının hazırlıklarına devam edecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü eleme turunda Dinamo Batumi ile Demir Grup Sivasspor, 5 Ağustos Perşembe günü TSİ ile 19.00'da Batumi Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede Bosna Hersek Futbol Federasyonu'ndan Irfan Peljto görev yapacak.