Sivasspor'da rakip Trabzonspor

DHA 30 Mart 2021 Salı 19:58 - Güncelleme: 30 Mart 2021 Salı 19:58

Süper Lig'in 32'nci haftasında cumartesi günü sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, bugün akşam saatlerinde kulüp tesislerimizde yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Rıza Çalımbay, yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma koşusuyla başladı. Ardından el topu oynayan kırmızı-beyazlılar 2 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla idmanı sürdürdü. Son bölümde ise üç grup halinde yapılan yarım saha maçla günü tamamladı.

Antrenmanda ülkelerinin milli takım kampından dönen; Samba Camara, Casimir Ninga ve hafif sakatlığı geçen Mustapha Yatabare de yer aldı.