İSTANBUL 28°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Eylül 2025 Cuma / 20 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,3717
  • EURO
    48,5875
  • ALTIN
    4857.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sivasspor'da Samba Camara ile yollar ayrıldı
Spor

Sivasspor'da Samba Camara ile yollar ayrıldı

1. Lig ekiplerinden Sivasspor, savunma oyuncusu Samba Camara ile yollarını ayırdığını duyurdu.

IHA12 Eylül 2025 Cuma 12:55 - Güncelleme:
Sivasspor'da Samba Camara ile yollar ayrıldı
ABONE OL

Özbelsan Sivasspor'da sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan Samba Camara, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla camiaya veda etti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Camara, "Sevgili taraftarlarım, Sivasspor'da oynayan beş buçuk sezonun ardından, bana çok şey katan bu kulübe, ömrümün sonuna kadar kalbimde kalacak bir kulübe veda etme vakti geldi. Duygu dolu yıllar, sahadaki savaşlar, unutulmaz zaferler, aynı zamanda büyümeme yardımcı olan zor anlar. Bu macerayı inanılmaz takım arkadaşları, tutkulu bir kadro ve bizi zorlamayı asla bırakmayan olağanüstü hayranlarla paylaşacak kadar şanslıydım. Teşekkürler Sivasspor, teşekkürler soyunma odası kardeşlerim, teşekkürler tüm Sivas halkına. Bana bir formadan çok daha fazlasını verdin; bir aile, aşk anıları ve asla unutmayacağım bir hikaye. Sivasspor her zaman benim bir parçam olacak. Seni seviyorum Sivasspor" ifadelerine yer verdi.

2019-2020 sezonunda Le Havre'den, Sivasspor'a transfer olan Camara, kırmızı-beyazlı formayla toplamda 126 maça çıktı. Bu süreçte 8 bin 567 dakika sahada kalan Camara, 1 de gol kaydetti.

ÖNERİLEN VİDEO

Gençlik ve özgüven vizyonuyla yeni eğitim yılı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.