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Spor

Sivasspor'da Servet Çetin'in ekibi belli oldu

Yeni sezon hazırlıklarına bugün başlayan Demir Grup Sivasspor'da teknik direktörlük görevine getirilen Servet Çetin'in ekibinde görev yapacak antrenörler belli oldu.

AA3 Temmuz 2023 Pazartesi 21:46 - Güncelleme:
Sivasspor'da Servet Çetin'in ekibi belli oldu
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Kulübün açıklamasına göre, kırmızı-beyazlı ekipte Zafer Uysal, Levent Kartop ve Hasan Haykır, yardımcı antrenör olarak görev yapacak.

Yasin Soydemir ve Dünyacan Çiçekverdi'nin atletik performans antrenörü olarak görev alacağı Sivasspor'da, kaleci antrenörlüğüne ise Eser Altın getirildi.

Evren Otyakmaz ve Volkan Kaya ise teknik direktör Servet Çetin'in ekibinde analizci olarak görevlendirildi.

Sivasspor'da Servet Çetin, bugün düzenlenen törenle resmi sözleşme imzalayarak teknik direktörlük görevine getirilmişti.

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