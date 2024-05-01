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Spor

Sivasspor'da sevindiren gelişme! Rey Manaj takımla çalışmalara başladı

Sivasspor'da sakatlığını atlatan golcü futbolcu Rey Manaj, bugün yapılan antrenmanda takımla beraber çalışmalara katıldı.

IHA1 Mayıs 2024 Çarşamba 12:34 - Güncelleme:
Sivasspor'da sevindiren gelişme! Rey Manaj takımla çalışmalara başladı
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Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı idmanla sürdürdü. Kırmızı-beyazlı ekipte sakatlığını atlatan golcü futbolcu Rey Manaj çalışmalara başladı.

Teknik Direktör Bülent Uygun ve yardımcıları yönetiminde Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesislerinde gerçekleştirilen idman; koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Pas ve şut çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

Kırmızı-beyazlılar hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.

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